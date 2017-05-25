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Крым

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Публикации за 25.05.17

В Керчи бунт и драки: депутаты требуют отправить Щербулу в отставку / «Прикрывала Писарева»

В Керчи бунт и драки: депутаты требуют отправить Щербулу в отставку «Прикрывала Писарева»

В Керчи депутаты требуют отстранить от должности председателя горсовета Ларису Щербулу.

Как передает корреспондент РИА , сегодня на сессии горсовета депутаты потребовали отстранить Щербулу от должности.

Поводом стало представление следователя по делу экс-главы Керчи Сергея Писарева, который был задержан в июне прошлого года при получении взятки в размере 50 тысяч долларов от местного предпринимателя. По информации крымского общественника Александра Талипова, разборки депутатов закончились рукоприкладством, правда, кто именно дрался, неизвестно.

«Был объявлен трехчасовой перерыв, сейчас сессия еще не началась. Я слушал оперативные записи, конечно, она была в курсе взяток и в курсе этой всей ситуации с предпринимателем. Поэтому вопрос снятия и возможного последующего ареста Щербулы не за горами», – рассказал РИА крымский общественник Талипов.

Напомним, в начале мая Следком закончил расследование уголовного дела Писарева. Уголовное дело бывшего сити-менеджера с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 25.05.17

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