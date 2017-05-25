Щербула спасена: в Керчи депутаты сорвали сессию

Публикации за 25.05.17

В Керчи депутаты сорвали внеочередную сессию, чтобы сохранить должность председателю горсовета Ларисе Щербуле.

Как сообщал «Новый День», сегодня на сессии депутаты потребовали отстранить Щербулу от должности из-за того, что появились доказательства ее причастности к делу экс-главы Керчи Сергея Писарева, который был задержан при получении взятки в размере 50 тысяч долларов от местного предпринимателя.

Из-за скандала и драки на сессии был объявлен трехчасовой перерыв. Однако после его окончания, сессия была сорвана. «Спикер, который сейчас вместо Щербулы, открыл заседание и ушел. По сути, сессию проводить было некому, депутаты опять чуть ли не передрались. Процедура была сорвана и все», – сообщил РИА «Новый День» общественник Александр Талипов. По его информации, сама Щербула сейчас находится в отпуске.

Отметим, что весь этот резонанс вызвала аудиозапись разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса Писарева, Щербулы и предпринимателя. «В записи также фигурирует таинственный шеф, который вымогал ранее у предпринимателя для решения его проблем один миллион долларов США. Деньги не были выплачены, у предпринимателя начались проблемы», – написал у себя в Фейсбуке Талипов. И добавил: с учетом того, что в записи могут усматриваться признаки преступлений высших должностных лиц республики, копии записи направлены в ФСБ и СК РФ для принятия решения и приобщения к материалам дела.

Напомним, в начале мая Следком закончил расследование уголовного дела Писарева. Уголовное дело бывшего сити-менеджера с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 25.05.17

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