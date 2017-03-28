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Крым

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Публикации за 28.03.17

«Властям – позор!» Жители Севастополя начали сами цементировать разбитые дороги (ФОТО)

«Властям – позор!» Жители Севастополя начали сами цементировать разбитые дороги (ФОТО)

Устав от ям на дорогах, так и не дождавшись ремонта покрытия от городских чиновников, жители Севастополя самостоятельно начали приводить город в порядок.

Как передает корреспондент РИА , севастопольцы активно обсуждают в социальных сетях поступок одного из таких «народных строителей».

«В Севастополе на улице Дмитрия Ульянова парень цементирует ямы. Я остановился, пообщался с ним. Сказал огромное спасибо, хотел финансово как-то поучаствовать, но он скромно отказался. Уважуха! А властям, как обычно – позор!», – поделился в одной из соцсетей мужчина, ставший очевидцем работ местного жителя, опубликовав подтверждающие фотографии.

Новый День: ''Властям – позор!'' Жители Севастополя начали сами цементировать разбитые дороги (ФОТО)
Фото Тимофея Полозкова
Фото Тимофея Полозкова

Другие пользователи в комментариях к публикации массово поддержали парня. При этом отметили, что он выбрал для ремонта куда более удачные погодные условия, нежели официальные дорожные службы, часто грешащие работой в дождь и укладкой асфальта в лужи.

В то же время, севастопольцы предположили, что от чиновников благодарности «народный строитель» не дождется. По мнению пользователей, его скорее могут привлечь к административной ответственности за «самоуправство или еще что-нибудь другое», вспомнив аналогичные случаи в других регионах России.

«А мы их засудим за бездействие», – предложил автор публикации.

Напомним, подобный случай уже не первый в Крыму. В 2016 году крымчане самостоятельно латали дороги в Керчи и Симферополе. Потратить свои деньги и собственными силами провести ремонт куда выгоднее, чем «убивать» автомобиль, наблюдая за бездействием властей, заявили энтузиасты.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 28.03.17

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