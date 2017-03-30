Главу администрации Керчи подвело здоровье / Глава Крыма подтвердил отставку Подлипенцева

Публикации за 30.03.17

Проблемы со здоровьем стали причиной грядущей отставки главы администрации Керчи Владимира Подлипенцева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смену управленца в городе официально подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Проблемы со здоровьем помешали главе администрации Керчи выполнить все задачи, которые были поставлены. Проводим его с честью», – заявил Асенов, добавив, что сейчас обязанности Подлипенцева исполняет его первый заместитель Сергей Бороздин.

Отметим, что Бороздин был назначен первым замом главы администрации 28 марта. Ранее Бороздин был депутатом Керченского городского совета и заместителем директора по операционной работе в филиале ГУПа «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт».

Сам же Подлипенцев находится на больничном с 16 марта. Примечательно, что по одной из версий его отставку связывают с излишне тесными связями с бывшим мэром города Олегом Осадчим, с недавних пор являющимся помощником депутата Госдумы от Крыма Константином Бахаревым.

Подлипенцев до назначения на должность главы администрации был депутатом Госсовета Крыма и работал главным врачом Керченской портовой больницы на водном транспорте.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 30.03.17

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