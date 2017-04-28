В Керчи выбрали нового сити-менеджера

Публикации за 28.04.17

Главой администрации Керчи выбран Сергей Бороздин, до этого занимавший должность первого заместителя главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за него свои голоса отдала большая часть депутатов местного горсовета.

Кроме Бороздина на пост сити-менеджера претендовал другой заместитель главы администрации – Николай Зотов, также прошедший предварительный конкурс. Но перед самим голосованием он попросил депутатов поддержать кандидатуру Бороздина, признав, что, по его мнению, не имеет достаточного опыта для управления городом в должности главы.

«Провела 69 сессию Керченского городского созыва. Первым вопросом, к которому было приковано основное внимание, было назначение на должность главы администрации города. Выступили оба претендента, которых отобрала вчера конкурсная комиссия. Ввиду самоотвода одного из них, главой администрации был избран Сергей Бороздин, кандидатуру которого подавляющим большинством голосов поддержал депутатский корпус», – сообщила на своей странице в Facebook глава горсовета Керчи Лариса Щербула.

Контракт с Бороздиным будет заключен до 5 мая.

Напомним, до Бороздина должность главы администрации занимал Владимир Подлипенцев, который ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. 28 марта Сергея Бороздина, работавшего заместителем директора по операционной работе в филиале ГУПа «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт» и депутатом местного горсовета, назначили первым заместителем главы администрации. Примечательно, что его назначение состоялось в тот же день, когда эта должность была официально утверждена в органе власти.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 28.04.17

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