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Публикации за 30.03.17

Сад камней, зип-лайн и лабиринт: власти Ялты плодят «эко-проекты» по туристическому освоению плато Ай-Петри

Сад камней, зип-лайн и лабиринт: власти Ялты плодят «эко-проекты» по туристическому освоению плато Ай-Петри

Власти Ялты вынашивают несколько проектов по созданию на плато Ай-Петри туристической зоны. Торговые палатки и кафе заменят площадь с фонтаном и вертолетной площадкой, сад камней и часовня – все с приставкой «эко» для придания природоохранной значимости.

Как передает корреспондент РИА , сегодня администрация Ялты выступила с разъяснениями по поводу проекта, раскритикованного в социальных сетях крымскими краеведами. По словам внештатного советника главы администрации Ялты Анри Канунова, проектов несколько, и все они проходят согласование в республиканских министерствах.

«Какой из этих проектов будет утвержден и с какими поправками, мы пока не знаем, поэтому говорить о том, что будет расположено на плато, пока преждевременно», – цитирует Канунова пресс-служба администрации.

Однако все проекты развивают идею создания на плато Ай-Петри «небольшого эко-города, предназначенного для отдыха и развлечений». При этом все объекты должны отвечать требованиям сохранения природы и туристической привлекательности.

Среди предложений Канунов назвал сад камней, стеклянные смотровые площадки и каменный лабиринт, самый длинный в мире зип-лайн, специальная площадь для отдыха и прогулок с сухим фонтаном, прокаты велосипедов, снегоходов, парковки и вертолетную площадку. К капитальным строениям данные объекты советник не относит и уверяет, что из точек общепита останется одна – ресторан верхней станции канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри».

Новый День: Сад камней, зип-лайн и лабиринт: власти Ялты плодят ''эко-проекты'' по туристическому освоению плато Ай-Петри

«Много споров и разногласий в социальных сетях вызвала информация о появлении на плато церкви. Хотелось бы уточнить, что это будет небольшая часовня, которая будет расположена со стороны автомобильной дороги на плато, около горно-лыжного клуба», – пояснил Канунов и заверил, что администрация Ялты готова принять к рассмотрению любые предложения по повышению привлекательности данного кластера с условием жесткого контроля за сохранностью сложившейся экосистемы плато.

Отметим, что в настоящее время минприроды Крыма готовится передать Ялтинский горнолесной природный заповедник в управление федеральному центру, после чего любая хозяйственная деятельность на плато Ай-Петри станет невозможна по закону, о чем напоминают критики проектов туристического развития на плато. Восстановление естественного ландшафта – это все, в чем, по мнению краеведов, нуждается плато Ай-Петри, а строительство фонтанов, парковок и площадей неизбежно приведет к активизации хозяйственной деятельности и нелегальной торговли, которую . К тому же в сентябре прошлого года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после зачистки п.

На прекращении любой хозяйственной деятельности на плато Ай-Петри , а экологи не устают повторять – все результаты такой деятельности через сутки оказываются в водосборниках Южного берега Крыма.

В тоже время спикер Госсовета Владимир Константинов предлагает пустить на плато инвестора «с деньгами», а вице-премьер Виталий Нахлупин – построить новую канатную дорогу.

Новый День: Сад камней, зип-лайн и лабиринт: власти Ялты плодят ''эко-проекты'' по туристическому освоению плато Ай-Петри

Симферополь, Глеб Заскоков

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