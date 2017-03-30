Сад камней, зип-лайн и лабиринт: власти Ялты плодят «эко-проекты» по туристическому освоению плато Ай-Петри

Публикации за 30.03.17

Власти Ялты вынашивают несколько проектов по созданию на плато Ай-Петри туристической зоны. Торговые палатки и кафе заменят площадь с фонтаном и вертолетной площадкой, сад камней и часовня – все с приставкой «эко» для придания природоохранной значимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня администрация Ялты выступила с разъяснениями по поводу проекта, раскритикованного в социальных сетях крымскими краеведами. По словам внештатного советника главы администрации Ялты Анри Канунова, проектов несколько, и все они проходят согласование в республиканских министерствах.

«Какой из этих проектов будет утвержден и с какими поправками, мы пока не знаем, поэтому говорить о том, что будет расположено на плато, пока преждевременно», – цитирует Канунова пресс-служба администрации.

Однако все проекты развивают идею создания на плато Ай-Петри «небольшого эко-города, предназначенного для отдыха и развлечений». При этом все объекты должны отвечать требованиям сохранения природы и туристической привлекательности.

Среди предложений Канунов назвал сад камней, стеклянные смотровые площадки и каменный лабиринт, самый длинный в мире зип-лайн, специальная площадь для отдыха и прогулок с сухим фонтаном, прокаты велосипедов, снегоходов, парковки и вертолетную площадку. К капитальным строениям данные объекты советник не относит и уверяет, что из точек общепита останется одна – ресторан верхней станции канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри».

«Много споров и разногласий в социальных сетях вызвала информация о появлении на плато церкви. Хотелось бы уточнить, что это будет небольшая часовня, которая будет расположена со стороны автомобильной дороги на плато, около горно-лыжного клуба», – пояснил Канунов и заверил, что администрация Ялты готова принять к рассмотрению любые предложения по повышению привлекательности данного кластера с условием жесткого контроля за сохранностью сложившейся экосистемы плато.

Отметим, что в настоящее время минприроды Крыма готовится передать Ялтинский горнолесной природный заповедник в управление федеральному центру, после чего любая хозяйственная деятельность на плато Ай-Петри станет невозможна по закону, о чем напоминают критики проектов туристического развития на плато. Восстановление естественного ландшафта – это все, в чем, по мнению краеведов, нуждается плато Ай-Петри, а строительство фонтанов, парковок и площадей неизбежно приведет к активизации хозяйственной деятельности и нелегальной торговли, которую власти обещали ликвидировать еще к 1 ноября. К тому же в сентябре прошлого года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после зачистки плато войдет в границы Ялтинского горно-лесного заповедника.

На прекращении любой хозяйственной деятельности на плато Ай-Петри настаивает Общественная палата Крыма, а экологи не устают повторять – все результаты такой деятельности через сутки оказываются в водосборниках Южного берега Крыма.

В тоже время спикер Госсовета Владимир Константинов предлагает пустить на плато инвестора «с деньгами», а вице-премьер Виталий Нахлупин – построить новую канатную дорогу.

Симферополь, Глеб Заскоков

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