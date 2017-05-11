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Крым

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Публикации за 11.05.17

Владельцы кафе на Ай-Петри получают предписания, но сносить свои здания не спешат / А их и не торопят

Владельцы кафе на Ай-Петри получают предписания, но сносить свои здания не спешат А их и не торопят

Плато Ай-Петри продолжают освобождать от размещенных там кафе. Но точных сроков приведения территории в порядок в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма не называют.

Как передает корреспондент РИА , пока что демонтированы лишь те точки общепита, которые находились на смежных территориях Ялтинского горнолесного природного заповедника.

Владельцам кафе, размещенных на муниципальных землях, вручены уведомления о необходимости самостоятельного сноса построек.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести комплекс мер по зачистке плато Ай-Петри от торговых объектов. По данным вице-премьера Виталия Нахлупина, по состоянию на сентябрь прошлого года там насчитывалось более 110 разных строений. А проведенная проверка показала многочисленные нарушения по нормам хранения продуктов, противопожарной безопасности и другим моментам. Одним из требуемых сроков по зачистке плато глава Крыма называл «к следующему сезону», подразумевая сезон 2017 года.

Однако сезон начался, а большинство шалманов осталось на месте – в минприроде процесс не форсируют: «Министерством проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении всех индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют там деятельность. Были выявлены нарушения в части эксплуатации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, образования отходов, также выявляли там свалки. На сегодняшний день все эти лица были привлечены к ответственности, выданы им предписания по устранению (нарушений)», – рассказала замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская, добавив, что продолжается и работа по расторжению договора с компанией, которая получила участок на плато площадью 2,8 га в аренду на 49 лет. По ее словам, причина расторжения документа – деятельность компании «не соответствует заявленной в договоре».

«Работа ведется. Я думаю, что в ближайшее время мы достигнем результата. Но надо пройти все эти этапы», – сказала замминистра, не конкретизируя, когда стоит ожидать наведения порядка на плато.

Возможно, процесс растянется до конца сезона, и владельцы кафе и сувенирных лавок успеют снять свои «сливки» с туристов: подобную практику в минприроде отработали, ежегодно вводя платный проход к природным достопримечательностям: прокуратура каждый год требует плату отменить, требование выполняется – аккурат к концу сезона.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.05.17

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