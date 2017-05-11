Владельцы кафе на Ай-Петри получают предписания, но сносить свои здания не спешат / А их и не торопят

Публикации за 11.05.17

Плато Ай-Петри продолжают освобождать от размещенных там кафе. Но точных сроков приведения территории в порядок в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма не называют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока что демонтированы лишь те точки общепита, которые находились на смежных территориях Ялтинского горнолесного природного заповедника.

Владельцам кафе, размещенных на муниципальных землях, вручены уведомления о необходимости самостоятельного сноса построек.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести комплекс мер по зачистке плато Ай-Петри от торговых объектов. По данным вице-премьера Виталия Нахлупина, по состоянию на сентябрь прошлого года там насчитывалось более 110 разных строений. А проведенная проверка показала многочисленные нарушения по нормам хранения продуктов, противопожарной безопасности и другим моментам. Одним из требуемых сроков по зачистке плато глава Крыма называл «к следующему сезону», подразумевая сезон 2017 года.

Однако сезон начался, а большинство шалманов осталось на месте – в минприроде процесс не форсируют: «Министерством проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении всех индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют там деятельность. Были выявлены нарушения в части эксплуатации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, образования отходов, также выявляли там свалки. На сегодняшний день все эти лица были привлечены к ответственности, выданы им предписания по устранению (нарушений)», – рассказала замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская, добавив, что продолжается и работа по расторжению договора с компанией, которая получила участок на плато площадью 2,8 га в аренду на 49 лет. По ее словам, причина расторжения документа – деятельность компании «не соответствует заявленной в договоре».

«Работа ведется. Я думаю, что в ближайшее время мы достигнем результата. Но надо пройти все эти этапы», – сказала замминистра, не конкретизируя, когда стоит ожидать наведения порядка на плато.

Возможно, процесс растянется до конца сезона, и владельцы кафе и сувенирных лавок успеют снять свои «сливки» с туристов: подобную практику в минприроде отработали, ежегодно вводя платный проход к природным достопримечательностям: прокуратура каждый год требует плату отменить, требование выполняется – аккурат к концу сезона.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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