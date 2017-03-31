Продавцы воздуха: Украина мечтает получать деньги за полеты россиян в Крым

Публикации за 31.03.17

На Украине нашли очередной повод потребовать у России деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в незалежной считают, что им обязаны компенсировать почти 200 тысяч долларов «за полеты в Крым».

В прокуратуре Украины намерены добиться выплаты этих денег от одной из российских авиакомпаний, подав на нее в суд.

«Сейчас мы планируем выставить счет российской авиакомпании, которая не платит соответствующих платежей, пользуясь нашим пространством, приземляясь на территории Крыма. Иск около 5 млн гривен (более 185 тысяч долларов – прим. «НД»), – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Не оставят без внимания правоохранительные органы Украины и суда, заходящие в порты Крыма, но не считающие нужным согласовывать свои маршруты с властями незалежной.

Разглашать детали Луценко отказался.

Напомним, в марте на Украине впервые конфисковали судно. Так в незалежной решили наказать владельца танзанийского сухогруза «Sky Moon» за заход в один из портов Крыма. Вместе с судном был конфискован груз, оцененный в 40,6 млн рублей, – что стало еще одним рекордом по объему конфискации для украинских правоохранителей.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 31.03.17

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