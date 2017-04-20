NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.04.17

На Украине не оставляют надежд заработать на воздухе Крыма

На Украине не оставляют надежд заработать на воздухе Крыма

Так называемая прокуратура АРК намерена взыскать с российской авиакомпании 350 тысяч евро (более 10 млн гривен).

Как передает корреспондент РИА , в такую сумму оценили на Украине якобы предоставляемые услуги «в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации». Cоответствующий иск уже направлен в судебные органы.

Стоит отметить, что в конце марта желаемая чиновниками незалежнной сумма за «полеты в Крым» была вполовину меньше. Тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говоря о «выставлении счета российской компании», называл цифру в 5 млн гривен (более 185 тысячи долларов).

Несмотря на то, что название компании не раскрыл ни сам Луценко, ни представители так называемой прокуратуры АРК, можно предположить, что речь идет об одной из крупнейших авиакомпании России «Аэрофлот». В прошлом году компания уже попадала под пристальное внимание чиновников Украины: «Аэрофлоту» и ряду других фирм незалежная начислила штрафов на сумму порядка 1,8 млрд рублей. В Госавиаслужбе усмотрели в полетах российских авиакомпаний нарушения, вынеся более пяти тысяч постановлений. Тогда же украинские чиновники признали, что ни одна из российских фирм эти штрафы всерьез не восприняла и деньги не перечислила.

Учитывая этот опыт, можно предположить, что незалежная останется без «штрафных» денег и в этот раз.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 20.04.17

В Судакской крепости наконец-то началась полноценная реставрация. В дело пришлось вмешаться учёным РАН. / Фийон: «Крым – часть России. Но это надо доказать ООН». / Навязчивая зеленая мартышка: в Крым опять не пустили экзотических животных с Украины.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter