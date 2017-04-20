На Украине не оставляют надежд заработать на воздухе Крыма

Публикации за 20.04.17

Так называемая прокуратура АРК намерена взыскать с российской авиакомпании 350 тысяч евро (более 10 млн гривен).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в такую сумму оценили на Украине якобы предоставляемые услуги «в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации». Cоответствующий иск уже направлен в судебные органы.

Стоит отметить, что в конце марта желаемая чиновниками незалежнной сумма за «полеты в Крым» была вполовину меньше. Тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говоря о «выставлении счета российской компании», называл цифру в 5 млн гривен (более 185 тысячи долларов).

Несмотря на то, что название компании не раскрыл ни сам Луценко, ни представители так называемой прокуратуры АРК, можно предположить, что речь идет об одной из крупнейших авиакомпании России «Аэрофлот». В прошлом году компания уже попадала под пристальное внимание чиновников Украины: «Аэрофлоту» и ряду других фирм незалежная начислила штрафов на сумму порядка 1,8 млрд рублей. В Госавиаслужбе усмотрели в полетах российских авиакомпаний нарушения, вынеся более пяти тысяч постановлений. Тогда же украинские чиновники признали, что ни одна из российских фирм эти штрафы всерьез не восприняла и деньги не перечислила.

Учитывая этот опыт, можно предположить, что незалежная останется без «штрафных» денег и в этот раз.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 20.04.17

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