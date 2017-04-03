В Симферополе автобус с пассажирами снес дерево (ФОТО)

В Симферополе водитель маршрутного автобуса уснул за рулем и въехал в дерево: есть пострадавшие.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера днем на улице Героев Сталинграда.
По версии пассажиров, водитель общественного транспорта просто заснул. В результате ДТП лобовое стекло автобуса вылетело и попало под колеса. «В автобусе ехал друг с семьей сказал, что водитель вроде бы уснул, пострадала девушка на переднем сидении множественные порезы лица у многих пассажиров ушибы», – написал крымчанин в социальной сети.
В ГИБДД Крыма агентству «Новый День» сообщили, что в ДТП пострадали четыре пассажира, в том числе 6-летний ребенок, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга.
Фото из соцсети
Симферополь, Анастасия Зук
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