В Симферополе автобус с пассажирами снес дерево (ФОТО)

Публикации за 03.04.17

В Симферополе водитель маршрутного автобуса уснул за рулем и въехал в дерево: есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера днем на улице Героев Сталинграда.

По версии пассажиров, водитель общественного транспорта просто заснул. В результате ДТП лобовое стекло автобуса вылетело и попало под колеса. «В автобусе ехал друг с семьей сказал, что водитель вроде бы уснул, пострадала девушка на переднем сидении множественные порезы лица у многих пассажиров ушибы», – написал крымчанин в социальной сети.

В ГИБДД Крыма агентству «Новый День» сообщили, что в ДТП пострадали четыре пассажира, в том числе 6-летний ребенок, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга.

Фото из соцсети

Симферополь, Анастасия Зук

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