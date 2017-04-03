NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.04.17

В Симферополе автобус с пассажирами снес дерево (ФОТО)

В Симферополе автобус с пассажирами снес дерево (ФОТО)

В Симферополе водитель маршрутного автобуса уснул за рулем и въехал в дерево: есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел вчера днем на улице Героев Сталинграда.

По версии пассажиров, водитель общественного транспорта просто заснул. В результате ДТП лобовое стекло автобуса вылетело и попало под колеса. «В автобусе ехал друг с семьей сказал, что водитель вроде бы уснул, пострадала девушка на переднем сидении множественные порезы лица у многих пассажиров ушибы», – написал крымчанин в социальной сети.

В ГИБДД Крыма агентству сообщили, что в ДТП пострадали четыре пассажира, в том числе 6-летний ребенок, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга.

Новый День: В Симферополе автобус с пассажирами снес дерево (ФОТО)

Фото из соцсети

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 03.04.17

СМИ узнали о переносе прямой линии с Путиным на июнь. Общение президента с народом даст старт выборной кампании. / Сергей Иванов: Большой гражданский аэропорт в Севастополе не имеет смысла. / 03 апреля ожидаются следующие события – Симферополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter