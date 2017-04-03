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Крым

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Публикации за 03.04.17

В Севастополе приехавшие с материка водители перегородили проезжую часть
Фото: соцсети

В Севастополе приехавшие с материка водители перегородили проезжую часть

В Севастополе произошло ДТП с участием микроавтобуса. Движение на месте ДТП затруднено.

Как передает корреспондент РИА , авария произошла около девяти утра на пересечении улиц Ивана Голубца и Харьковской. Как пишут свидетели случившегося в соцсетях, столкнулись микроавтобус «Мицубиши Делика» из Алтайского края и «Опель Корса» с московскими номерами. Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся и полностью перегородил проезжую часть.

О пострадавших в ДТП пока не сообщается.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 03.04.17

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