В Севастополе приехавшие с материка водители перегородили проезжую часть

Публикации за 03.04.17

В Севастополе произошло ДТП с участием микроавтобуса. Движение на месте ДТП затруднено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла около девяти утра на пересечении улиц Ивана Голубца и Харьковской. Как пишут свидетели случившегося в соцсетях, столкнулись микроавтобус «Мицубиши Делика» из Алтайского края и «Опель Корса» с московскими номерами. Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся и полностью перегородил проезжую часть.

О пострадавших в ДТП пока не сообщается.

Севастополь, Зоя Березина

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