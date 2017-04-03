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Крым

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Публикации за 03.04.17

ЕГЭ неизбежен: через два года в Крыму исчезнут традиционные экзамены / Минобрнауки не будет продлевать возможность получения привычной аттестации

ЕГЭ неизбежен: через два года в Крыму исчезнут традиционные экзамены Минобрнауки не будет продлевать возможность получения привычной аттестации

С 2019 года единый госэкзамен станет обязательным для всех школьников Крыма.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Для крымчан у нас продлён выбор еще на 2018 год. Эти возможности закреплены федеральным законом в июле 2016 года, и до 2018 года включительно они могут выбирать сдавать ЕГЭ в традиционной форме, либо сохраняется та аттестация, которая была привычной. После 2018 года это будет штатный режим», – цитирует Васильеву РИА «Новости».

По словам министра, школы полуострова уже готовы перейти на новый механизм сдачи выпускных экзаменов.

Закон об интеграции системы образования Крыма в общероссийскую позволяет крымским школьникам в год получения аттестата выбирать – поступать в вуз на основании ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Такое право будет действовать в 2017-м и 2018-м годах.

Как уже сообщал «Новый день», в 2017 году 6 из 10 тысяч выпускников выбрали ЕГЭ для получения итоговой аттестации.

В грядущей экзаменационной кампании смогут принять участие и дети, переехавшие в Крым из Украины, но не имеющие российского паспорта. Допускать к экзаменам их будут по украинскому паспорту, а в случае его отсутствия, школа может выдать справку, содержащую все данные ребенка – вплоть до фотографии.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 03.04.17

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