В Крыму водитель убил двух женщин и скрылся

Публикации за 03.04.17

В Красноперекопском районе Крыма ищут водителя, насмерть сбившего двух женщин и сбежавшего с места ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне около 20:15 в районе поворота на село Почетное на дороге «Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь».

В ГИБДД Крыма сообщили, что водитель неустановленной машины сбил двух женщин на оборудованном пешеходном переходе. Женщины, переходившие проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, погибли на месте.

Водитель скрылся с места происшествия, его ищут. Личности погибших устанавливаются.

Симферополь, Зоя Березина

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