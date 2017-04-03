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Крым

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Публикации за 03.04.17

Кажется, дождь начинается: в Крыму будет дождливо, но тепло

Кажется, дождь начинается: в Крыму будет дождливо, но тепло

На неделе солнечную погоду в Крыму сменят дожди.

Как передает корреспондент РИА , до середины рабочей недели на полуострове будет тепло и сухо: днем до + 18 градусов, ночью до +2 градусов тепла. «В четверг и пятницу характер погоды изменится, холодный фронтальный раздел атлантического циклона принесет на полуостров небольшие и умеренные дожди. Ночью за счет облачного покрывала будет тепло до +8 градусов, днем – 14-19 градусов выше нуля. В выходные дни солнечно, но прохладнее: после прохождения холодного фронта днем термометры покажут 10-15 градусов тепла», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Симферополь, Анастасия Зук

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