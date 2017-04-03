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Крым

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Публикации за 03.04.17

Турист-террорист: Киев разъяснил механизм «евробезвиза» для Крыма и Донбасса

Турист-террорист: Киев разъяснил механизм «евробезвиза» для Крыма и Донбасса

Украина «обрадовала» жителей Крыма и Донбасса – они смогут посещать Европу без получения визы – если «безвиз» для украинцев будет в принципе разрешен структурами ЕС. Единственное, что для нужно – заграничный биометрический паспорт, выданный на Украине. Однако, заявили в миграционной службе Украины, если у желающего попасть в Европу окажется паспорт другого государства (России – прим. НД.) или непризнанных республик Донбасса, то он станет фигурантом уголовного дела по подозрению в терроризме.

Как передает корреспондент РИА , решение о вожделенном «безвизе» для Украины может быть принято в Европарламенте 6 апреля. По оптимистичным прогнозам, «безвиз» может заработать уже в июне этого года. Однако на Украине возникла гипотетическая проблема, каким образом будет решаться вопрос с жителями так называемых «оккупированных» территорий (то есть Крыма и Донбасса – прим. НД.), пожелавших прокатиться в Европу. Например, жители Абхазии и Южной Осетии могут пользоваться грузинским «безвизом».

В украинском законодательстве воссоединившийся с Россией Крым официально назван «оккупированной территорией», а Донбасс, где уже три года идет гражданская война, – нет. Верховная Рада никак не может принять соответствующий закон. В комментарии «Апострофу» глава подкомитета Рады по вопросам евроинтеграции Светлана Залищук пояснила, что «безвиз» на Украине будет работать по той же схеме, как в Грузии (Абхазия и Южная Осетия) и Молдавии (Приднестовье). По ее словам, те, у кого есть украинский паспорт, смогут пользоваться безвизом.

Однако жители Крыма с российскими паспортами посещать Евросоюз без виз не смогут, заявила старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко. Что же касается жителей Донбасса, то, при наличии опять-таки украинского паспорта и заграничного биометрического безвиз будет для них открыт, если они захотят им воспользоваться, не побоявшись обвинений в «терроризме».

Аналитик общественной организации «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая подробно разъяснила, как жителям Крыма и Донбасса получить украиский безвиз: приехать на подконтрольную территорию Украины, обратиться в отделение миграционной службы и запросить заграничный биометрический паспорт. Впрочем, по ее словам, процедура будет более длительной – 1-2 месяца, поскольку каждого человека с «оккупированной» территории будут дополнительно проверять. Насколько все это окажется нужным для крымчан и жителей воюющего Донбасса – украинские эксперты не уточняют.

Напомним, в декабре прошлого года Европарламент большинством голосов одобрил безвизовый режим для Украины и Грузии. Для Грузии в конце марта решение вступило в силу. Европейский «безвиз» был одним из ведущих лозунгов Майдана-2014, причем речь шла именно о том, чтобы украинцам легально ездить в ЕС на заработки. Но, скорее всего, в Европе «безвиз» для украинцев будет только туристический.

Киев, Зоя Березина

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