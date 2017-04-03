Статус обязывает: в парки и дворы Симферополя вложат 250 миллионов рублей

Публикации за 03.04.17

Симферополь получит 50% средств от всего выделенного Крыму бюджета на реализацию национального проекта по формированию комфортной городской среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники решили максимально профинансировать Симферополь, обосновывая свой подход статусом города как столицы Крыма.

Таким образом, Симферополю в рамках проекта направят 200 миллионов рублей. Всего республике решено выделить 400 миллионов рублей, а общий федеральный бюджет проекта составил 20 миллиардов рублей.

«30% должно быть израсходовано на формирование и на благоустройство парков, скверов и территорий общего скопления людей, и 70% – на формирование и благоустройство дворов», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

По его информации, проект доступен для всех пунктов с населением свыше 1 тысячи человек. Как заверил Карпов, в рамках этой программы гражданам самим предоставляется возможность выбрать метод и схему благоустройства.

«У нас на сегодняшний момент есть понимание по городу Симферополю – это 19 дворов, где жильцы сами собрались и предложили концепцию по каждому своему двору. То есть, нарисовали некий план структурный и договариваются с нами о том, что должно быть во дворе: где стоять песочнице, где сделать детские зоны, стоянки, места скопления, чтобы вечером можно было в домино и шашки поиграть», – рассказал Карпов. Что касается парковых зон, то основное внимание в Симферополе планируют уделить скверу Ленина и парку имени Гагарина – для их благоустройства привлекут архитекторов и озеленителей.

По словам министра, сбор заявок по дворам принимается до 25 мая – на протяжении этого времени в минЖКХ совместно с главным архитектором республики с учетом пожеланий крымчан будет вырабатываться общая концепция. После 25 мая уже будут выбирать подрядчиков для благоустройства определенных территорий. В министерстве подчеркивают: заявки принимаются в любом формате – подойдет непосредственное обращение в минЖКХ, озвучивание соответствующей инициативы через депутатов или местные советы. Отреагировать обещают «молниеносно», но предупреждают – выбраны будут лучшие предложения, так как «денег мало».

«Плюсом к этим 400 миллионам рублей президент дал 11,3 миллиона рублей на моногорода – Красноперекопск и Армянск. Эти деньги пойдут на благоустройство парковых территорий», – добавил министр.

Кроме того, программа предусматривает привлечение средств инвесторов, в случае если дворы домов граничат с коммерческими объектами, а также дополнительное финансирование со стороны самих муниципалитетов. Так, администрация Симферополя намерена добавить к имеющимся 200 миллионам еще 50 из своего бюджета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.04.17

Турист-террорист: Киев разъяснил механизм «евробезвиза» для Крыма и Донбасса. / Кажется, дождь начинается: в Крыму будет дождливо, но тепло. / В Крыму водитель убил двух женщин и скрылся. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»