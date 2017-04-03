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Крым

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Публикации за 03.04.17

Статус обязывает: в парки и дворы Симферополя вложат 250 миллионов рублей

Статус обязывает: в парки и дворы Симферополя вложат 250 миллионов рублей

Симферополь получит 50% средств от всего выделенного Крыму бюджета на реализацию национального проекта по формированию комфортной городской среды.

Как передает корреспондент РИА , чиновники решили максимально профинансировать Симферополь, обосновывая свой подход статусом города как столицы Крыма.

Таким образом, Симферополю в рамках проекта направят 200 миллионов рублей. Всего республике решено выделить 400 миллионов рублей, а общий федеральный бюджет проекта составил 20 миллиардов рублей.

«30% должно быть израсходовано на формирование и на благоустройство парков, скверов и территорий общего скопления людей, и 70% – на формирование и благоустройство дворов», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

По его информации, проект доступен для всех пунктов с населением свыше 1 тысячи человек. Как заверил Карпов, в рамках этой программы гражданам самим предоставляется возможность выбрать метод и схему благоустройства.

«У нас на сегодняшний момент есть понимание по городу Симферополю – это 19 дворов, где жильцы сами собрались и предложили концепцию по каждому своему двору. То есть, нарисовали некий план структурный и договариваются с нами о том, что должно быть во дворе: где стоять песочнице, где сделать детские зоны, стоянки, места скопления, чтобы вечером можно было в домино и шашки поиграть», – рассказал Карпов. Что касается парковых зон, то основное внимание в Симферополе планируют уделить скверу Ленина и парку имени Гагарина – для их благоустройства привлекут архитекторов и озеленителей.

По словам министра, сбор заявок по дворам принимается до 25 мая – на протяжении этого времени в минЖКХ совместно с главным архитектором республики с учетом пожеланий крымчан будет вырабатываться общая концепция. После 25 мая уже будут выбирать подрядчиков для благоустройства определенных территорий. В министерстве подчеркивают: заявки принимаются в любом формате – подойдет непосредственное обращение в минЖКХ, озвучивание соответствующей инициативы через депутатов или местные советы. Отреагировать обещают «молниеносно», но предупреждают – выбраны будут лучшие предложения, так как «денег мало».

«Плюсом к этим 400 миллионам рублей президент дал 11,3 миллиона рублей на моногорода – Красноперекопск и Армянск. Эти деньги пойдут на благоустройство парковых территорий», – добавил министр.

Кроме того, программа предусматривает привлечение средств инвесторов, в случае если дворы домов граничат с коммерческими объектами, а также дополнительное финансирование со стороны самих муниципалитетов. Так, администрация Симферополя намерена добавить к имеющимся 200 миллионам еще 50 из своего бюджета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.04.17

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