Публикации за 03.04.17

Жители Красноперекопска пьют воду с водорослями (ФОТО)

Ялта, Апрель 03 (Новый День, Анастасия Зук) – В Северном Крыму в водопроводы местных жителей просачивается морская вода с водорослями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители одной из квартир в Красноперекопске остались без воды, а позже выяснилось, что трубу плотно забили морские водоросли. Данный инцидент подтверждает тот факт, что практически истощены запасы подземных природных вод, которые являются основным источником централизованного водоснабжения города, а из кранов течет вода несоответствующая нормам: ее минерализация превышает показатели минимум в три раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве ЖКХ Крыма, данная информация была зафиксирована специалистами ведомства, однако официального подтверждения, что краны местных жителей забиты водорослями, нет.

Как сообщал «Новый День», качество воды, добываемой в тех регионах Крыма, где нет поверхностных водоемов, падает. Специалисты отмечают, что из скважин добывается воды больше, чем в них прибывает, а за счет этого возникают «депрессионные воронки». Такие случаи уже были зафиксированы в Керчи и в поселке Николаевка.

Отметим, что в Крыму выдано около 2,5 тыс лицензий на добычу воды из подземных источников, но сколько скважин пробурено реально – точно не знает никто.

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Крым. Другие новости 03.04.17

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