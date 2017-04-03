Украинские «европейцы» распилили на металл вышку для экспорта электричества в ЕС (ФОТО)

Публикации за 03.04.17

В селе Верховина Ивано-Франковской области Украины свалили и порезали на металл высоковольтную электроопору, являющуюся частью линии, по которой осуществляется экспорт электроэнергии в ЕС. Скорее всего, пойти на такой шаг людей заставили безденежье и безработица.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ЧП сообщил на своей странице в фейсбуке экс-депутат Верховной Рады Украины, известный политик и общественник Владимир Олейник. Он добавляет, что аналогичный инцидент произошел чуть ранее на магистральной сети «Укрэнерго» и на высоковольтной электролинии «Янтарь-Мукачево».

Олейник указывает, что поваленные опоры были частью «стратегически важных высоковольтных электролиний, передающих электроэнергию в Европу». «Это убытки для страны в десятки миллионов гривен, плюс затраты на восстановление, плюс убытки поставщиков. Кроме того, под угрозой электроснабжение всей области», – подчеркивает он и называет случившееся «диверсией».

Олейник так оценивает ситуацию: «Оставшиеся без работы украинцы пилят и разворовывают все, до чего могут дотянуться». Он считает, что нынешняя киевская власть способствовала подобного рода происшествиям, когда поддержала несанкционированный подрыв линии электропередач на границе с Крымом и блокаду Донбасса. «Это были сигналы голодным «патриотам» творить все, что заблагорассудится», – подчеркнул Олейник.

Владимир Олейник – залуженный юрист, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. Осенью прошлого года он подал заявление в Дорогомиловский районный суд Москвы с требованием установить юридический факт государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские суды принять иск Олейника отказались, в украинской генпрокуратуре также «завернули» его заявление с требованием расследовать события 2014 года.

Фото из фейсбук Олейника

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 03.04.17

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