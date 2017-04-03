В Севастополе возобновили строительство в парке Победы, горожане возмутились

Публикации за 03.04.17

В Севастополе собирают подписи против застройки главного городского парка.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», документ, под которым свои автографы оставили около 600 горожан, завтра собираются передать врио губернатора Дмитрию Овсянникову.

Горожан беспокоит, что в парке Победы возобновили строительство: «то ли грязелечебницы, то ли очередных апартаментов». Возведение объекта началось ещё при Украине. В 2012 году неравнодушным севастопольцам удалось временно отстоять парк. После присоединения Крыма и Севастополя к России стройку заморозили.

Комиссия по мониторингу и проверке соблюдения градостроительного законодательства при капзастройке выявила нарушения. Однако вскоре разрешение на продолжение работ было получено при условии, что возводить будут реабилитационно-оздоровительный комплекс.

В конце года директора компании, которая представляла заказчика стройки, привлекли к административной ответственности, а в марте на объекте началось оживление.

Общественники и экологи обратились к председателю комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя Вячеславу Горелову, в Севгосстройнадзор и региональное отделение ОНФ.

Как сообщил РИА «Новый День» активист Роман Початкин, Севгорстройнадзор ответил, что не выдавал декларацию на возобновление стройки, а Вячеслав Горелов перенаправил в градостроительный комитет.

По словам председателя общественного совета при Севприроднадзоре Натальи Мильчаковой, работы и сейчас ведутся с нарушениями. Главное из них – проект не прошёл экологическую экспертизу. Без неё сложно подсчитать ущерб, который нанесут парку.

«Капитальный объект предусматривает проводку коммуникаций, которые также пройдут через парк – расчёта того, какой ущерб парк понесёт от этих коммуникаций, тоже нет», – сообщила Мильчакова, добавив, что «застраивать парк с таким названием – парк Победы – это просто надругательство и над самим названием, и над тем, что «должно принадлежать жителям».

Севастополь, Галия Шакирова

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