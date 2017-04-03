На Украине решили ввести тотальный контроль за финансами граждан

Публикации за 03.04.17

Правительство Украины рассчитывает до конца текущего года направить в Верховную Раду закон о всеобщем декларировании доходов и расходов физических лиц. Данный документ входит в опубликованный в открытом доступе план приоритетных действий украинского кабмина на 2017 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если планы будут реализованы в срок, то уже в четвертом квартале заработает автоматизированная система мониторинга соответствия расходов физлиц полученным доходам. Украинские власти считают, что тотальный контроль за финансами граждан поможет вывести экономику из «тени» и увеличить собираемость налогов.

Реализацией плана займется украинский Минфин при поддержке Минсоцполтики, налоговой службы, Нацбанка и агентства по противодействию коррупции.

Отметим, что еще в прошлом году стало известно о планах украинского кабмина предложить гражданам добровольную декларацию доходов, в том числе и тех, с которых не были уплачены налоги. Но инициатива так и не была реализована.

Несколько дней назад президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2016 год около 12 млн гривен доходов. При этом его зарплата – 366 тыс. гривен. Еще почти 12 млн гривен он получил как проценты в Международном инвестиционном банке (МИБ). Всего в декларации Порошенко приведено доходов и имущества на 127 млн гривен.

Киев, Зоя Березина

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