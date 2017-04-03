Власти Симферополя объявили войну цветочникам

Публикации за 03.04.17

Власти Симферополя всерьез возьмутся за торговцев цветами, оставляющих огромные кучи мусора на площади Куйбышева. Решение о наведении порядка было принято сегодня на аппаратном совещании в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник городского департамента административно-технического контроля Юрий Бравников пояснил, что основная часть мусорных завалов на площади перед Куйбышевским рынком остается после «социальной» цветочной ярмарки. Продавцы не убирают за собой мусор, складируют прямо на площади картонные коробки. «Навалы» за один день достигают 3-метровой высоты. При этом нарушители не реагируют на замечания представителей администрации и игнорируют даже составление соответствующих протоколов.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, на совещании было решено принять необходимые меры по наведению порядка на площади. Будет, в том числе, активизировано взимание административных штрафов с неаккуратных торговцев. Данная работа будет вестись во взаимодействии с судебными приставами.

Симферополь, Зоя Березина

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