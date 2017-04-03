В Севастополе мошенник нажился на доверчивых дачниках / И разбогател на 14 миллионов рублей

Публикации за 03.04.17

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о дачном мошенничестве в особо крупных размерах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сотрудники прокуратуры обвиняют 50-летнего севастопольца в присвоении денег под видом сбора членских и вступительных взносов в дачные кооперативы. За два года жертвами мошенника стали 65 горожан, мечтающих обзавестись собственным земельным участком. А злоумышленник «заработал» 14 миллионов рублей.

«Мужчина, являясь председателем дачных кооперативов в 2014-2016 годах, предоставлял заведомо ложную информацию о том, что для дачных кооперативов бесплатно оформляются в аренду земельные участки в различных районах города с возможностью последующего оформления в собственность», – сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

Мошеннику может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Севастополь, Галия Шакирова

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