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Публикации за 03.04.17

В Севастополе мошенник нажился на доверчивых дачниках / И разбогател на 14 миллионов рублей

В Севастополе мошенник нажился на доверчивых дачниках И разбогател на 14 миллионов рублей

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о дачном мошенничестве в особо крупных размерах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сотрудники прокуратуры обвиняют 50-летнего севастопольца в присвоении денег под видом сбора членских и вступительных взносов в дачные кооперативы. За два года жертвами мошенника стали 65 горожан, мечтающих обзавестись собственным земельным участком. А злоумышленник «заработал» 14 миллионов рублей.

«Мужчина, являясь председателем дачных кооперативов в 2014-2016 годах, предоставлял заведомо ложную информацию о том, что для дачных кооперативов бесплатно оформляются в аренду земельные участки в различных районах города с возможностью последующего оформления в собственность», – сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

Мошеннику может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 03.04.17

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