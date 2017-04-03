Меньше трети управляющих компаний в Крыму справляются со своей работой

Публикации за 03.04.17

Только 30% управляющих компаний. работающих в Крыму, справляются со своими обязанностями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные озвучил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Карпов.

«Если управляющая компания, которую выбрали собственники многоквартирного дома, оказывает услуги ненадлежащим порядком – а это 70% по Крыму на сегодняшний момент, как ни прискорбно это сообщать, – она должна нести ответственность за это, предусмотренную административным и жилищным кодексами», – заявил министр.

По его мнению, применение штрафов к недобросовестным компаниям помогает «напомнить о том, что собирая с жителей деньги, компания обязана выполнять комплекс услуг по обслуживанию многоквартирного дома».

«Если управляющая компания даже после штрафов не прислушается к нашему мнению о том, что она должна грамотно и правильно исполнять услугу – она будет лишена лицензии на производство данного вида работ», – отметил Карпов.

Министр анонсировал скорый конец отопительного сезона: «Я думаю, буквально еще неделька, судя по погоде, может даже и раньше. Потому что ночью было +10, днем +18. Погода обещает, что уже не будет меняться, в холода уходить. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, отопление будет отключено», – заявил министр, добавив, что это позволит приступить к ремонту коммуникаций на улице Толстова в Симферополе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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