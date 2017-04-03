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Крым

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Публикации за 03.04.17

В Ялте наркоманы «ширяются» прямо в центре города (ФОТО)

В Ялте наркоманы «ширяются» прямо в центре города (ФОТО)

В Ялте на Массандровском пляже наркоманы колются на глазах у изумленных горожан и туристов.

Как передает корреспондент РИА , парень и девушка на одном из самых популярных ялтинских пляжей устроили себе «романтик»: без стеснения дама сделала своему спутнику инъекцию наркотика.

Новый День: В Ялте наркоманы ''ширяются'' прямо в центре города (ФОТО)

«Это не наши, а приезжие: культурные с бутылочкой вина. Наши зачуханные, в общем, беднота – их сразу видно. Смущает, что люди ничего не боятся, как так и надо колются средь белого дня. И куда они шприц дели? Ведь 100%, что с собой не унесли, а где-то в гальку закопали, а там дети, да и туристы все это видят. Стыдно, очень стыдно, совсем совесть и страх потеряли», – сообщил РИА автор фотографий. Он добавил, что вызвал полицию, но приехавший на место наряд никого не застал.

«Они позвонили мне через 2 часа и сообщили, что никого не нашли. Предложили приехать ко мне домой, чтобы зафиксировать мои показания, но после того как узнали, что я проживаю в Кореизе, сказали, что далековато и так и не приехали», – рассказал крымчанин.

В пресс-службе МВД Крыма РИА пообещали уточнить информацию через, сколько полицейские приехали на вызов. «Мы проверим эту информацию, это зависит от того, где была группа и сколько они ехали на вызов. А гражданину необходимо было в срочном порядке обратиться в ближайшее отделение внутренних дел и приложить фотографии, чтобы привлечь правонарушителей к ответственности», – сообщили РИА в ведомстве.

Крымчанин утверждает, что фотографии в полицию он отправил.

Новый День: В Ялте наркоманы ''ширяются'' прямо в центре города (ФОТО)

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 03.04.17

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