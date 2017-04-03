Что это было? В центре Ялты устроили историческую перестрелку

В разгар дня на одном из центральных пляжей Ялты внезапно появились около десятка мужчин, одетых в форму советских солдат времён Великой отечественной войны.
Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», бойцы изображали боевые действия:
вели огонь по противнику и падали, сражённые вражескими пулями.
Ялтинцы, отдыхавшие в это время на пляже, активно снимали «войну» на камеры своих гаджетов. Один из свидетелей «боя» выложил в интернете два видеоролика.
На втором видео красноармейцы после «окончания войны» загружаются в обычный городской автобус,
стараясь не задеть пассажиров штыками.
В городской администрации Ялты РИА «Новый День» не смогли сообщить, что это была за акция и согласована ли она с ялтинской мэрией, заявив, что первый раз об этом слышат.
Ялта, Оксана Мурзина
Ялта. Другие новости 03.04.17
В Ялте наркоманы «ширяются» прямо в центре города (ФОТО). / Меньше трети управляющих компаний в Крыму справляются со своей работой. / В Крыму в преддверии курортного сезона разгораются жаркие споры за туробъекты. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»