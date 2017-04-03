Что это было? В центре Ялты устроили историческую перестрелку

Публикации за 03.04.17

В разгар дня на одном из центральных пляжей Ялты внезапно появились около десятка мужчин, одетых в форму советских солдат времён Великой отечественной войны.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», бойцы изображали боевые действия:

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=x8MkCeRvFiw&rel=0">Video</a> вели огонь по противнику и падали, сражённые вражескими пулями.

Ялтинцы, отдыхавшие в это время на пляже, активно снимали «войну» на камеры своих гаджетов. Один из свидетелей «боя» выложил в интернете два видеоролика.

На втором видео красноармейцы после «окончания войны» загружаются в обычный городской автобус,

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6zbY6qPJAXQ&rel=0">Video</a> стараясь не задеть пассажиров штыками.

В городской администрации Ялты РИА «Новый День» не смогли сообщить, что это была за акция и согласована ли она с ялтинской мэрией, заявив, что первый раз об этом слышат.

Ялта, Оксана Мурзина

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