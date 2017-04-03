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Крым

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Публикации за 03.04.17

В Симферополе состоится акция в память о погибших в Санкт-Петербурге

В Симферополе состоится акция в память о погибших в Санкт-Петербурге

В Симферополе состоится акция памяти жертв трагедии в Санкт-Петербурге.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: на перегоне между станциями Сенная и Технологический институт в вагоне поезда взорвали самодельное устройство мощностью до1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. 10 человек погибли, около 50 получили ранения.

«Потрясен трагедией в Санкт-Петербурге. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в метро, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Уверен, что правоохранительные органы установят причину происшедшего, а виновные понесут заслуженное наказание».

Сегодня на площади Ленина в Симферополе крымчане почтят память погибших и выразят свою солидарность с жителями Санкт-Петербурга. Начало акции в 20:00.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 03.04.17

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