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Крым

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Публикации за 04.04.17

В Крыму по тревоге подняли фронтовую авиацию

В Крыму по тревоге подняли фронтовую авиацию

В Крыму и Волгоградской области по тревоге подняли фронтовую авиацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед штурмовиками и бомбардировщиками поставлена задача в условиях активного противодействия противника уничтожить объекты и базы незаконных вооруженных формирований, крупные склады с оружием, боеприпасами и топливом, а также транспортные колонны боевиков. В небо подняты 30 самолетов Су-24М и Су-25М.

Тревога – учебная, противник – условный, сообщили в штабе Южного военного округа. Учения продлятся до 7 апреля.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 04.04.17

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