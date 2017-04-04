В Крыму обновят и реконструируют 12 пассажирских причалов

Публикации за 04.04.17

На Южном берегу Крыма реконструируют 12 пассажирских причалов. Проект одобрила Главгосэкспертиза РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», будут обновлены причалы в Гурзуфе, Судаке, Партените, Ливадии, Мисхоре, Симеизе, Алупке, Алуште, в Никитском ботаническом саду, у Ласточкиного гнезда и некоторые другие. Для безопасной эксплуатации планируется не только провести ремонт причальных сооружений с частичным демонтажем и возведением новых конструкций, но и осветить территории, установить швартовые и отбойные устройства, створные знаки, спасательные посты, леерные ограждения.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, особое внимание будет уделено обеспечению безопасного и беспрепятственного передвижения по причалам людей с ограниченными физическими возможностями. Предусмотрена установка односторонних пандусов, специальных поручней, перильных ограждений по периметру причалов. В зонах отправления и прибытия будут размещены тактильные предупредительные наклейки.

Реконструкция пассажирских причалов – одна из приоритетных задач до ввода в эксплуатацию Керченского моста. Впоследствии морские порты должны быть интегрированы в единую систему транспортных потоков Азово-Черноморского региона, создаваемую в целях развития морского отдыха и туризма.

К Ялтинскому морскому торговому порту относится более 15-ти гидротехнических сооружений – пассажирских причалов, расположенных по всему побережью – от Фороса до Судака. Физический износ инфраструктуры порта на сегодня составляет 87%, поэтому на реконструкцию гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта Ялты выделены средства в соответствии с Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Ялта, Зоя Березина

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