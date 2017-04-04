В Симферополе объявлен траур из-за взрыва в метро

Публикации за 04.04.17

В Симферополе объявлен траур по погибшим в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымской столице приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия. «На три дня объявлен траур в знак солидарности с нашим городом побратимом Санкт-Петербургом. С сегодняшнего дня отменены все увеселительные мероприятия. В рамках того, что произошло, в Симферополе усилены меры безопасности. Жителей просим обращать внимание на оставленные без присмотра предметы», – сообщил РИА «Новый День» глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь и «Технологический институт». Следственный комитет России сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ «террористический акт». В ведомстве также уточнили, что следствие намерено проверить все другие возможные версии этого происшествия, в результате которого, по данным Минздрава РФ, десять человек погибли и 47 получили ранения.

Вчера в Симферополе на площади Ленина состоялся поминальный молебен по жертвам теракта, память погибших пришли почтить сотни горожан, выстроившие из свечей надпись «Помним. Скорбим». В Севастополе местные жители приносят цветы к памятному знаку Ленинград.

Симферополь, Анастасия Зук

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