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Крым

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Публикации за 04.04.17

В Крыму собираются наладить совместные с Вьетнамом производства

В Крыму собираются наладить совместные с Вьетнамом производства

Делегация правительства Крыма отправляется во Вьетнам.

Как передает корреспондент РИА , официальный визит продлится 3 дня.

Крымская делегация, возглавляемая вице-премьером Георгием Мурадовым, намерена представить инвестиционный, туристический и культурный потенциал республики, а также изучить опыт принимающей стороны по переработке сельскохозпродукции, производству морепродуктов, детских товаров, эфиромасличных культур. Кроме того, т крымчан интересует швейная промышленность Вьетнама, а также практики развития гостинично-туристического комплекса.

«Возможно налаживание совместных производств и проектов в этих областях в крымской свободной экономической зоне, что мы и будем нашим вьетнамским друзьям предлагать», – цитирует Мурадова РИА «Новости».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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