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Крым

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Публикации за 04.04.17

За судакских врачей заступилась прокуратура / Медиков запретили выселять из служебного жилья

За судакских врачей заступилась прокуратура Медиков запретили выселять из служебного жилья

Прокуратура запретила выселять четырёх врачей городской больницы Судака из служебного жилья.

Как уже сообщал «Новый День», в середине марта городские власти отказались продлевать договор социального найма и попросили нескольких медработников судакской горбольницы освободить служебные квартиры. Чиновники объяснили отказ тем, что после перехода с украинского на российское законодательство, больница, ранее подведомственная горсовету, напрямую перешла в ведение крымского Минздрава, а служебные квартиры как были в собственности города, так и остались. И теперь они нужны будущим учителям, которые должны приехать в Судак в 2018 году.

Врачи пожаловались в Минздрав Крыма, который, в свою очередь, попросил прокуратуру провести проверку. Чиновники от здравоохранения настаивали, что нарушен закон Крыма «О здравоохранении», в частности, пункт, в котором говорится, что органы местного самоуправления должны обеспечить «медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, находящихся на территории муниципального образования, жилыми помещениями.

В результате прокуратура встала на сторону медиков. «С учётом того, что фактически медицинские работники пользовались квартирами по договору социального найма жилого помещения, который по закону заключается без установления срока его действия, у администрации не было правовых оснований для выселения жильцов. В связи с выявленными нарушениями жилищных прав граждан прокурор Судака внёс в адрес городской администрации представление», – цитируют сообщение ведомства крымские СМИ.

Судак, Оксана Мурзина

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