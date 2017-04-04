За судакских врачей заступилась прокуратура / Медиков запретили выселять из служебного жилья

Публикации за 04.04.17

Прокуратура запретила выселять четырёх врачей городской больницы Судака из служебного жилья.

Как уже сообщал «Новый День», в середине марта городские власти отказались продлевать договор социального найма и попросили нескольких медработников судакской горбольницы освободить служебные квартиры. Чиновники объяснили отказ тем, что после перехода с украинского на российское законодательство, больница, ранее подведомственная горсовету, напрямую перешла в ведение крымского Минздрава, а служебные квартиры как были в собственности города, так и остались. И теперь они нужны будущим учителям, которые должны приехать в Судак в 2018 году.

Врачи пожаловались в Минздрав Крыма, который, в свою очередь, попросил прокуратуру провести проверку. Чиновники от здравоохранения настаивали, что нарушен закон Крыма «О здравоохранении», в частности, пункт, в котором говорится, что органы местного самоуправления должны обеспечить «медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, находящихся на территории муниципального образования, жилыми помещениями.

В результате прокуратура встала на сторону медиков. «С учётом того, что фактически медицинские работники пользовались квартирами по договору социального найма жилого помещения, который по закону заключается без установления срока его действия, у администрации не было правовых оснований для выселения жильцов. В связи с выявленными нарушениями жилищных прав граждан прокурор Судака внёс в адрес городской администрации представление», – цитируют сообщение ведомства крымские СМИ.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 04.04.17

Путин подписал закон о запрете денежных переводов на Украину. / В Крыму собираются наладить совместные с Вьетнамом производства. / В Симферополе объявлен траур из-за взрыва в метро. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»