В год экологии в Крыму хотят вырубить лес и построить горнолыжный «курорт»

Публикации за 04.04.17

Строительство горнолыжного курорта «Горный Крым» вызывает негодование у общественников и экологов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что строительство рекреационного курорта будет вестись у подножья горы, а на северных и восточных склонах Чатыр-Дага появится ряд горнолыжных трасс. Между тем, по сообщениям СМИ, застройка может коснуться и карстового плато, которое является особо охраняемой территорией. Но несмотря ни на заявления экологов о том, что природе будет нанесен ущерб, ни на скептические настроения крымчан, инвестиционный проект будет представлен на международном экономическом форуме, который состоится в этом месяце в Ялте.

«У нас в Крыму портить уже особо нечего – только застроить леса и заповедники. В год экологии Крым позиционирует себя как курортно-туристическая зона, а на сегодняшний день, что у нас от курорта остается, если даже в заповедных зонах строить начнут скоро», – возмутился крымский общественник Илья Большедворов. Он добавил, что большие сомнения вызывает строительство горнолыжного курорта на Чатыр-Даге из-за отсутствия там достаточных водных ресурсов: «могут возникнуть проблемы даже с производством искусственного снега».

«Нужно оставить в Крыму хотя бы маленький кусочек природы. Сейчас 11 санаториев продаются на ЮБК, которые никому не нужны. И если люди хотят вложить деньги, то лучше в эти в объекты, а не проводить стройку в зеленой зоне», – отметил общественник.

Бьют в колокола и крымские экологи, которые отмечают, что проект «Горный Крым» – заоблачные фантазии, при том весьма небезопасны. «Все это очень красиво, но выше головы не прыгнешь. Если мы будем продавливать главную гряду крымских гор, то это может плохо закончиться. Даже знаменитые горнолыжные Альпы не выдерживают: все стирается, леса начинают засыхать. Строительство курорта на Чатыр-Даге означает, что мы спилим сук, на котором сидим», – считает руководитель ассоциации «Экология и Мир» Виктор Тарасенко.

Вместе с тем, некоторые крымчане верят, что на полуострове все же смогут построить курорт, который станет конкурентом горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи.

Напомним, проект курорта «Горный Крым» оценили в 150 млрд рублей. Предполагается, что для отдыхающих на Чатыр-Даге будут организованы горнолыжные трассы, детские трассы, сани, зоны фрирайд, сноу-парк, прогулки на снегоступах и другие развлечения.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 04.04.17

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