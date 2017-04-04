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Крым

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Публикации за 04.04.17

Крымские санатории примут пострадавших от теракта петербуржцев

Крымские санатории примут пострадавших от теракта петербуржцев

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о готовности принять в санаториях полуострова пострадавших в результате взрыва в питерском метро.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», крымские чиновники уже прорабатывают вопросы организации реабилитации для жертв теракта в Санкт-Петербурге.

«Сейчас очень важна конкретная помощь людям, которые стали жертвами террористической атаки. Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших. Мною дано соответствующее поручение заместителю председателя Совета министров Республики Крым, курирующему социальный блок, детально проработать эти вопросы, – заявил глава РК. – Вторая ключевая задача – обеспечение безопасности. Меры безопасности в Крыму усилены, повышен уровень антитеррористической защищенности всех важнейших инфраструктурных и социальных объектов».

Напомним, что накануне на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» раздался взрыв, жертвами которого по последним данным стали 14 человек, ещё 49 находятся в больницах Санкт-Петербурга. Ещё одну бомбу на станции «Площадь Восстания» удалось обезвредить.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 04.04.17

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