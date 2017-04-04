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Крым

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Публикации за 04.04.17

В крымском селе работала нарколаборатория

В крымском селе работала нарколаборатория

В одном из сел Кировского района Крыма накрыли подпольную нарколабораторию. «Во все тяжкие» ударились четверо парней в возрасте от 24-х до 30-ти лет, которые в сарае возле дома варили амфетамин. В момент задержания они и сами были под кайфом, причем настолько, что еле ходили и даже не могли говорить с полицейскими.

Как передает корреспондент РИА , у «химиков» изъяли реактивы в виде порошков, кислот и щелочей, а также специальное оборудование и материалы, необходимые для лабораторного изготовления запрещенных веществ. У одного нашли подробные описания химических экспериментов. Также в помещении был найден готовый порошок светло-розового цвета. Экспертиза показала, что это амфетамин общим весом 826 граммов. «Молодые люди действовали в составе группы, по предварительному сговору и занимались противоправной деятельностью, по меньшей мере, нескольких недель», – подчеркивается в сообщении крымского МВД.

В отношении задержанных возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе по статьям об изготовлении и хранении наркотиков в особо крупном размере, о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ (реактивов из «лаборатории»). «Химикам» грозит до 20-ти лет тюрьмы.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 04.04.17

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