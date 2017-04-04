В Верховной Раде спохватились: «Украинская нация вымирает»

Публикации за 04.04.17

Демографическая ситуация на Украине как никогда близка к катастрофе. Ежедневно страна теряет 500 граждан: в 1993 году украинцев было 52 млн, а сейчас – только 46 млн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цифры озвучил с трибуны Верховной Рады депутат от «Партии «Відродження» («Возрождение) Андрей Шипко. Он привел данные ООН: Украина «скатилась» на 172-е место в мире по темпам рождаемости. А за последние три года все стало еще хуже. По словам Шипко, молодые семьи не решаются рожать детей, 75% многодетных украинских семей живут за чертой бедности.

Шипко призвал принять комплексную госпрограмму развития семьи, увеличив соцподдержки молодых семей с целью повышения рождаемости, правда, откуда возьмутся деньги на это благое начинание, не уточняется.

Согласно данным украинской госслужбы статистики, в первом полугодии прошлого года численность населения уменьшилась на 87 тыс. человек, а за последние полтора года – на 250 тыс. человек. За годы «незалежности» (с момента развала Союза – прим. НД.) население Украины официально сократилось на 9,4 млн человек, однако ряд экспертов считает, что в действительности эта цифра гораздо выше: исходя из цифр потребления хлеба и электроэнергии на Украине осталось не более 36 млн населения. А по итогам 2015 года ЦРУ США зафиксировало на Украине самую высокую (после Лесото) смертность и критически низкую рождаемость. Впереди Украины по депопуляции – только Латвия и Литва.

Кроме того, не менее 6 млн украинцев сегодня находятся на заработках за границей. Однако точного количества украинских трудовых мигрантов, учитывая нелегальное положение многих из них, сегодня не знает никто. Так, по информации украинского посольства в Польше, в 2016 году в этой стране находилось не менее 1 млн украинцев. Между тем, по данным прошлогодних соцопросов, 59% украинцев в возрасте 18-29 лет при определенных условиях готовы уехать из страны, а среди 30-39-летних – 51,2%.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 04.04.17

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