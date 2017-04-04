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Публикации за 04.04.17

Доигрались: в Севастополе осудят организаторов подпольных игровых залов / На скамье подсудимых сразу 32 человека

Доигрались: в Севастополе осудят организаторов подпольных игровых залов На скамье подсудимых сразу 32 человека

Следком Севастополя завершил расследование уголовного дела о нелегальном игорном бизнесе на территории полуострова. Следствие длилось полтора года.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере предъявлено 32 фигурантам дела. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю, ещё 7 подследственных заключили «сделку с правосудием», их дела выделены в отдельное производство и будут рассматриваться в суде в особом порядке. Кроме того, 6 граждан до сих пор находятся в розыске.

В настоящее время подсудимых знакомят с материалами дела, которое составило более 80 томов.

Напомним, что вечером 23 октября 2015 года сотрудники севастопольского следственного комитета совместно с ФСБ провели масштабную операцию по ликвидации подпольных игровых клубов на территории полуострова. В результате спецоперации было ликвидировано 16 подпольных игровых залов и изъято порядка 200 компьютеров. В ходе следствия установлено, что подпольный бизнес был организован в сентябре 2014 года и принёс своим хозяевам более 70 миллионов рублей.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 04.04.17

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