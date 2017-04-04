Потеря Крыма волнует лишь 6% жителей Украины

Публикации за 04.04.17

Лишь 6% украинцев назвали потерю Крыма важным вопросом. Социологический опрос проводила компания InMind по заказу Мининформполитики Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего жителей Украины волнуют война в Донбассе и экономические проблемы. Глава компании InMind Елена Попова отметила, что вопрос был сформулирован следующим образом: «Какие три проблемы волнуют вас больше всего?». И только 6% опрошенных назвали Крым. По словам Поповой, в действительности украинцев волнует «война на востоке, уровень жизни и экономическая ситуация».

В середине марта, напоминает «ПолитНавигатор», фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и соцслужба Центра Разумкова провели опрос об отношениях Украины и России. 15% опрошенных заявили, что готовы на поиск любых компромиссов с Россией для быстрого урегулирования конфликта и возвращения к дружественным отношениям. На юге и востоке доля тех, кто придерживается такой точки зрения, выше (30% и 29% соответственно), в центре и на западе – ниже (7% и 5% соответственно).

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 04.04.17

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