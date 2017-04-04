Крымчане расплачиваются фальшивками за сигареты и бензин

Публикации за 04.04.17

Жительница Красноперекопска рассчиталась в магазине сувенирной купюрой номиналом 5 тыс рублей, а в Симферополе пенсионер фальшивкой пытался заправить автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продавец одного из магазинов Красноперекопска обнаружила в кассе сувенирную банкноту номиналом 5 тыс рублей. Пострадавшая обратилась к правоохранителям и сообщила, что фальшивкой рассчиталась за купленные сладости и сигареты неизвестная женщина. В ходе розыскных мероприятий была задержана 50-летняя горожанка. Женщина не отрицала своей вины и полностью возместила ущерб магазину. Но теперь за мошенничество гражданке грозит срок до двух лет лишения свободы, сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Аналогичный случай произошел накануне и в Симферополе. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который пытался рассчитаться за бензин фальшивой банкнотой номиналом 1 тыс рублей. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

Красноперекопск, Анастасия Зук

Красноперекопск. Другие новости 04.04.17

Потеря Крыма волнует лишь для 6% жителей Украины. / Доигрались: в Севастополе осудят организаторов подпольных игровых залов. На скамье подсудимых сразу 32 человека. / В Верховной Раде спохватились: «Украинская нация вымирает». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»