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Крым

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Публикации за 04.04.17

Крымчане расплачиваются фальшивками за сигареты и бензин

Крымчане расплачиваются фальшивками за сигареты и бензин

Жительница Красноперекопска рассчиталась в магазине сувенирной купюрой номиналом 5 тыс рублей, а в Симферополе пенсионер фальшивкой пытался заправить автомобиль.

Как передает корреспондент РИА , продавец одного из магазинов Красноперекопска обнаружила в кассе сувенирную банкноту номиналом 5 тыс рублей. Пострадавшая обратилась к правоохранителям и сообщила, что фальшивкой рассчиталась за купленные сладости и сигареты неизвестная женщина. В ходе розыскных мероприятий была задержана 50-летняя горожанка. Женщина не отрицала своей вины и полностью возместила ущерб магазину. Но теперь за мошенничество гражданке грозит срок до двух лет лишения свободы, сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Аналогичный случай произошел накануне и в Симферополе. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который пытался рассчитаться за бензин фальшивой банкнотой номиналом 1 тыс рублей. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

Красноперекопск, Анастасия Зук

Красноперекопск. Другие новости 04.04.17

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