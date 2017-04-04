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Крым

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Публикации за 04.04.17

Опомнились: Украина «решительно» требует от России отменить призыв крымчан в армию

Опомнились: Украина «решительно» требует от России отменить призыв крымчан в армию

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывом жителей Крыма в российскую армию.

Как передает корреспондент РИА , Киев требует отменить призыв на военную службу граждан проживающих в Крыму и Севастополе, а также призывает российскую сторону «неукоснительно соблюдать свои международные обязательства». Также в сообщении украинского МИДа отмечается, что протест «решительный», а призыв противоречит нормам международного права.

Напомним, в Крыму призыву, который пройдет с апреля по июль, подлежат 2,4 тысячи жителей полуострова, являющихся гражданами России. Большинство крымских новобранцев отправятся служить на Кубань, в Московскую область и другие регионы РФ.

Симферополь, Анастасия Зук

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