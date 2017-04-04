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Крым

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Публикации за 04.04.17

Топ-менеджер vs рабочий – кто более для Крыма ценен?

Топ-менеджер vs рабочий – кто более для Крыма ценен?

В Крыму отмечается переизбыток топ-менеджеров, юристов и начинающих специалистов без опыта. При этом остро нужны медики, фармацевты и рабочие.

Как передает корреспондент РИА , служба исследований сайта HeadHunter (hh.ru) проанализировала ситуацию на рынке труда Республики Крым в начале 2017 года и выяснила, какие специалисты были наиболее востребованы, какую зарплату им предлагали, в каких сферах зафиксирована нехватка и переизбыток специалистов.

В 1 квартале 2017 года наиболее востребованы на рынке труда были специалисты сферы продаж – вакансии в этом сегменте составили 24 % всех предложений, размещенных в Крыму на портале hh.ru. На втором месте по востребованности находятся IT-специалисты (8%), далее – работники туристического и ресторанного бизнеса (7 %). В Крыму в этот период активно искали специалистов сферы строительства и недвижимости, маркетологов, бухгалтеров.

Быстрее всего в сравнении началом прошлого года растет потребность в строителях, риелторах, юристах и медках.

При этом уровень конкуренции в Крыму практически не изменился и составляет 4 человека на место (в среднем по России количество размещенных резюме на одну вакансию выросло за год с 6,5 до 7,2.

Что касается заработной платы, то в 1 квартале 2017 года среднее зарплатное предложение на сайте в Республике Крым составило 30 тыс рублей. Наиболее высокую зарплату предлагали специалистам сферы «строительство и недвижимость» – 47 тыс, специалистам IT-сферы – 40 тыс рублей, работникам продаж – более 36 тыс рублей. Предложение заработной платы для начинающих свою карьеру составило 21,5 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.04.17

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