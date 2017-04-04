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Крым

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Публикации за 04.04.17

Спастись от неконтролируемого хаоса: украинцам рекомендовали покинуть мегаполисы

Спастись от неконтролируемого хаоса: украинцам рекомендовали покинуть мегаполисы

Украинцам стоит покинуть большие города – мегаполисы превращаются в эпицентры хаоса, в который медленно скатывается страна. Об этом заявил депутат Народного Совета ДНР Александр Костенко.

Как уже сообщал , украинские националисты выходят из-под контроля: организуют блокады Крыма и Донбасса, нападают на финансовые учреждения, игнорируют распоряжения правительства. Агрессия националистов увеличивается, отмечает Костенко, растет количество нелегального оружия на руках. Это неминуемо приведет к массовым беспорядкам, и все начнется именно в крупных городах.

«Там начинает набирать обороты неконтролируемый хаос. Очень много оружия, очень много людей, имеющих боевой опыт. Мне кажется, хлынет поток беженцев. Людям, по большому счету, просто нужно уезжать из города, потому что основные действия будут проходить в больших городах. Не только в Киеве», – цитирует Костенко .

Киев, Лиана Макоба

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