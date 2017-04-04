Эксперты: Субсидии на авиаперелеты не увеличат турпотоки в Крым

Публикации за 04.04.17

Эксперты усомнились в том, что расширение географии субсидируемых рейсов в Крым повлияет на рост количества туристов в республике. Сдерживающим фактором является ограниченный список имеющих право на субсидию.

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому число субсидируемых авиамаршрутов в Крым выросло с 58 до 61. В список оказались добавлены рейсы из Орска, Сыктывкара и Сочи.

«Важно понимать, что билеты по субсидии могут приобрести только отдельные категории граждан – в основном это пенсионеры и студенты. Во многих случаях они пользуются услугами авиакомпаний не с целью совершения туристических поездок. Здесь речь идет, скорее, о перевозке, а не о туризме», – приводятся слова замдиректора «НТК Интурист» на официальном сайте Ассоциации туроператоров. Так, воспользоваться льготами на покупку авиабилетов смогут граждане в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды с детства II или III группы, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида.

Эксперты акцентируют внимание на разнице в стоимости билетов до Крыма и до его одного из главных конкурентов как курорта – Сочи. Так, из Москвы до Симферополя в июне на самолете можно будет добраться от 6,6 тысяч рублей, в июле – за 8 тысяч рублей, в августе – от 5,5 тысяч рублей. В то же время, до Сочи из Москвы перелет в июне будет стоить от 5 тысяч рублей, в июле – от 5,9 тысяч рублей, в августе – от 5 тысяч рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.04.17

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