В Крыму закроют и рекультивируют 13 мусорных свалок

Публикации за 04.04.17

На территории Крыма 13 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) будут закрыты и рекультивированы, поскольку исчерпали свои ресурсы. Об этом рассказал глава комитета по строительству и ЖХК Госсовета Крыма Леонид Бабашов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бабашов уточнил, что всего в Крыму расположено 28 полигонов ТКО, но по территориальной схеме обращения с отходами планируется использовать только 15. В числе прочего, речь идет о полигонах в поселках Черноморское, Ленино, Раздольное, Багерово, городах Евпатория, Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Феодосия, селе Тургенево Белогорского района, селах Табачное и Вилино Бахчисарайского района. Остальные 13 площадок будут закрыты.

По словам Бабашова, Совмин Крыма утвердил перечень объектов для заключения концессионных соглашений по строительству 5 дополнительных региональных полигонов и 7 автоматизированных мусоросортировочных комплексов. Территория Крыма разделена на 6 кластеров и в каждом из них появится инвестор, который за счет собственных средств будет осуществлять данное строительство, заверил Бабашов. При этом торги по кластерам №2 (Ялта, Алушта), №3 (Армянск, Красноперекопск, Красногвардейское, Джанкой), №5 (Советское, Белогорск, Нижнегорский, Кировское, Судак, Феодосия) запланированы на апрель-май нынешнего года.

Как ранее сообщал «Новый День», на территории Крыма остаются неликвидированными 241 свалка общей площадью 684 тыс кв м, из них 154 – за границами населенных пунктов. Абсолютными лидерами по числу свалок среди городов остаются Ялта (19), Феодосия (12) и Керчь – 10.

В этом году в Крыму на ликвидацию стихийных свалок собираются выделить более 150 миллионов рублей, а на протяжении прошлого года на полуострове выявлено более тысячи несанкционированных свалок, нарушители были оштрафованы на 3,5 миллиона рублей. Однако в целом мусорная проблема полуострова решается довольно медленно, например, до сих пор нет проекта, позволяющего ввести в эксплуатацию полигон ТБО в Белогорском районе.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 04.04.17

Назимов и Степанченко прекратили голодовку. / Эксперты: Субсидии на авиаперелеты не увеличат турпотоки в Крым. / Спастись от неконтролируемого хаоса: украинцам рекомендовали покинуть мегаполисы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»