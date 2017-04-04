NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 04.04.17

11 крымских санаториев выставят на торги

11 крымских санаториев выставят на торги

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал распоряжение, согласно которому 11 из 28 государственных санаториев полуострова будут переданы частным инвесторам. Ещё два передадут в федеральную собственность.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», здравницы, которые уйдут с молотка, расположены в самых привлекательных уголках полуострова – в Ялте, Симеизе, Алупке, Гаспре и Евпатории.

Крымские власти надеются найти инвесторов уже до конца 2017-го года, так как денег на содержание санаториев хватит только до июля.

«Бюджет РК, по сути, является дефицитным и финансируется за счёт федерального, поэтому решено либо реализовать на территории 13 санаториев инвестпроекты, либо приватизировать их, – цитирует «Российская газета» крымского министра экономического развития Андрея Мельникова. – Найти инвесторов будет непросто, поскольку материально-техническая база большинства из них безнадежно устарела…Имущественные комплексы здравниц, скорее всего, продадут на конкурсной основе с двумя обязательными условиями: сохранить штат сотрудников (это будет социальная нагрузка на инвесторов) и санаторно-курортный профиль учреждения, причём круглогодично, чтобы не было соблазна переделать санаторий в дачу или развлекательный центр». .

Как пояснила РИА «Новый День» директор по управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного туризма Эмилия Сибирева, перед инвесторами стоит нелёгкая задача: «Им предстоит провести полноценный аудит санаториев. Он включает в себя инвентаризацию активов, подтверждение наличия правоустанавливающих документов, оценку состояния материально-технической базы санатория и подтверждение возможности оказывать полноценные санаторно-курортные услуги», – перечислила эксперт.

А пока не найдутся покупатели, санаториям предложили зарабатывать самостоятельно.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 04.04.17

В Крыму закроют и рекультивируют 13 мусорных свалок. / Назимов и Степанченко прекратили голодовку. / Эксперты: Субсидии на авиаперелеты не увеличат турпотоки в Крым.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter