11 крымских санаториев выставят на торги

Публикации за 04.04.17

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал распоряжение, согласно которому 11 из 28 государственных санаториев полуострова будут переданы частным инвесторам. Ещё два передадут в федеральную собственность.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», здравницы, которые уйдут с молотка, расположены в самых привлекательных уголках полуострова – в Ялте, Симеизе, Алупке, Гаспре и Евпатории.

Крымские власти надеются найти инвесторов уже до конца 2017-го года, так как денег на содержание санаториев хватит только до июля.

«Бюджет РК, по сути, является дефицитным и финансируется за счёт федерального, поэтому решено либо реализовать на территории 13 санаториев инвестпроекты, либо приватизировать их, – цитирует «Российская газета» крымского министра экономического развития Андрея Мельникова. – Найти инвесторов будет непросто, поскольку материально-техническая база большинства из них безнадежно устарела…Имущественные комплексы здравниц, скорее всего, продадут на конкурсной основе с двумя обязательными условиями: сохранить штат сотрудников (это будет социальная нагрузка на инвесторов) и санаторно-курортный профиль учреждения, причём круглогодично, чтобы не было соблазна переделать санаторий в дачу или развлекательный центр». .

Как пояснила РИА «Новый День» директор по управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного туризма Эмилия Сибирева, перед инвесторами стоит нелёгкая задача: «Им предстоит провести полноценный аудит санаториев. Он включает в себя инвентаризацию активов, подтверждение наличия правоустанавливающих документов, оценку состояния материально-технической базы санатория и подтверждение возможности оказывать полноценные санаторно-курортные услуги», – перечислила эксперт.

А пока не найдутся покупатели, санаториям предложили зарабатывать самостоятельно.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 04.04.17

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