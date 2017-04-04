Прокуратура Крыма проверила Минздрав: несколько уголовных дел будут пересмотрены

Публикации за 04.04.17

Прокуратура Крыма отреагировала на заявления о ненадлежащем качестве медицинской помощи на полуострове.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», ведомство провело проверку, в результате которой действительно выявлены нарушения в работе крымских медиков.

«Региональный минздрав не организовал должным образом ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. В частности, не выполнен план-график проверок на 2016 год, а аналогичный план на текущий год и вовсе отсутствует. Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства не укомплектован. По этим нарушениям прокуратура внесла представление в адрес министра здравоохранения Крыма», – написала экс-прокурор РК, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в социальной сети.

По словам депутата, прокуратура также изучила уголовные дела в сфере крымского здравоохранения, некоторые из них будут пересмотрены.

«Прежде всего, это касается случая, когда пациентке некачественно была проведена диагностика. Из-за этого бригада скорой не смогла оказать помощь в полном объеме. Прокуратура выявила несоответствие заключения министерства выводам следственных органов по факту гибели женщины. Сейчас дело с обвинительным заключением в отношении врача направлено в суд. Другой вопиющий случай произошел в Ялтинской городской больнице. Ребенок остался инвалидом из-за грубых нарушений правил лечения. По требованию правоохранительных органов по этому делу назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. По факту неоказания своевременной медицинской помощи пациенту в городе Саки первоначально было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь это решение отменено, и все детали произошедшего будут изучать правоохранительные органы», – сообщила Поклонская.

Возобновлено и дело по факту смерти пациентки онкодиспансера в 2015 году. В ходе расследования всплыли новые факты: в частности, следователя одного из районных отделов крымского ГСУ СК подозревают в подделке подписи родственников погибшей под согласием о прекращении расследования в отношении врача.

Ранее прокуратура Крыма уже выявляла многочисленные нарушения в работе ведомства: оно оказалось неспособно обеспечить крымчан медикаментами, медицинскими изделиями, а также спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Вызвали претензии у надзорного ведомства и сроки ожидания пациентами диагностических исследований, а также затягивание сроков ремонта медучреждений.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 04.04.17

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