Украина вводит запрет на российские лекарства

Публикации за 04.04.17

Минздрав Украины решил запретить жителям страны лечиться препаратами российского производства. Инициатива уже направлена в кабмин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о новой идее сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем фейсбуке. По словам Супрун, украинский Минздрав поощряет своих и иностранных производителей «выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства». Насчет цены лекарств иностранного производства, которые, как правило, оказываются дороже российских аналогов, она ничего не пишет.

Идею запретить жителям Украины лечиться российскими препаратами Супрун называет «санкциями» против «страны-агрессора», которая «зарабатывает» на лечении украинцев. В финале она предлагает всем, кто знает российские лекарства, не имеющие украинских или зарубежных аналогов на рынке Украины, сообщать в комментариях их названия. Одни пользователи соцсети уже предложили сначала вывести на рынок аналоги только потом вводить запрет, другие поинтересовались разницей цен, третьи перечисляют российские товары, еще не запрещенные на Украине.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 04.04.17

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