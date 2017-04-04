NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 04.04.17

Украина вводит запрет на российские лекарства

Украина вводит запрет на российские лекарства

Минздрав Украины решил запретить жителям страны лечиться препаратами российского производства. Инициатива уже направлена в кабмин.

Как передает корреспондент РИА , о новой идее сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем фейсбуке. По словам Супрун, украинский Минздрав поощряет своих и иностранных производителей «выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства». Насчет цены лекарств иностранного производства, которые, как правило, оказываются дороже российских аналогов, она ничего не пишет.

Идею запретить жителям Украины лечиться российскими препаратами Супрун называет «санкциями» против «страны-агрессора», которая «зарабатывает» на лечении украинцев. В финале она предлагает всем, кто знает российские лекарства, не имеющие украинских или зарубежных аналогов на рынке Украины, сообщать в комментариях их названия. Одни пользователи соцсети уже предложили сначала вывести на рынок аналоги только потом вводить запрет, другие поинтересовались разницей цен, третьи перечисляют российские товары, еще не запрещенные на Украине.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 04.04.17

Прокуратура Крыма проверила Минздрав: несколько уголовных дел будут пересмотрены. / 11 крымских санаториев выставят на торги. / В Крыму закроют и рекультивируют 13 мусорных свалок.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter