NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 04.04.17

Он как бы есть, но его как бы нет: власти Севастополя не спешат увековечить Путина

Он как бы есть, но его как бы нет: власти Севастополя не спешат увековечить Путина

Президент России Владимир Путин почти год назад стал почетным гражданином Севастополя, но до сих пор его имя не поместили на доску почета.

Как передает корреспондент РИА , решение присвоить президенту РФ статус почетного гражданина города-героя, было принято еще в мае 2016 года. Тогда же и вскрылась первая проблема: доску почета Путину придется делить с президентом Украины Леонидом Кучмой, который, кстати, высказывался за проведение военных действий в Донбассе. При этом фамилия Кучмы расположена в верхней части доски почетных граждан, а президенту России досталось бы место в конце списка.

Прошел год, а имя президента России на доске почета так и не появилось. Местные чиновники заниматься вопросом не хотят, пишет «Севастопольская газета». В управлении охраны объектов культурного наследия изданию заявили: хотя стена доска почетных граждан и является объектом культурного наследия, но нанесение имен не входит в обязанности управления. В Законодательном собрании города сообщили, что все процедуры, связанные с присвоением Путину почетного звания уже закончены, в администрацию президента отправлены документы и в данный момент все ждут только ответа президента.

Между тем, в законе Севастополя прописано: грамота, знак и удостоверение вручаются почетному гражданину лично в руки, а вот про размещение фамилии на доске ничего не сказано. Появится ли Путин на городской доске почета или чиновники сошлются на закон и оставят там безраздельно главенствовать Кучму, пока не известно.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 04.04.17

Украина вводит запрет на российские лекарства. / Прокуратура Крыма проверила Минздрав: несколько уголовных дел будут пересмотрены. / 11 крымских санаториев выставят на торги.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter