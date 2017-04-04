Он как бы есть, но его как бы нет: власти Севастополя не спешат увековечить Путина

Публикации за 04.04.17

Президент России Владимир Путин почти год назад стал почетным гражданином Севастополя, но до сих пор его имя не поместили на доску почета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение присвоить президенту РФ статус почетного гражданина города-героя, было принято еще в мае 2016 года. Тогда же и вскрылась первая проблема: доску почета Путину придется делить с президентом Украины Леонидом Кучмой, который, кстати, высказывался за проведение военных действий в Донбассе. При этом фамилия Кучмы расположена в верхней части доски почетных граждан, а президенту России досталось бы место в конце списка.

Прошел год, а имя президента России на доске почета так и не появилось. Местные чиновники заниматься вопросом не хотят, пишет «Севастопольская газета». В управлении охраны объектов культурного наследия изданию заявили: хотя стена доска почетных граждан и является объектом культурного наследия, но нанесение имен не входит в обязанности управления. В Законодательном собрании города сообщили, что все процедуры, связанные с присвоением Путину почетного звания уже закончены, в администрацию президента отправлены документы и в данный момент все ждут только ответа президента.

Между тем, в законе Севастополя прописано: грамота, знак и удостоверение вручаются почетному гражданину лично в руки, а вот про размещение фамилии на доске ничего не сказано. Появится ли Путин на городской доске почета или чиновники сошлются на закон и оставят там безраздельно главенствовать Кучму, пока не известно.

Севастополь, Анастасия Зук

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