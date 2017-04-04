На Украине разрабатывают меры поддержки пособников фашизма, а ветераны ВОВ просят помощи в ЛДНР

Публикации за 04.04.17

Верховная Рада приняла за основу закон «О реабилитации жертв политических репрессий», которым утвердила доплаты к пенсиям для ветеранов Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (запрещены в России). Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти организации накануне и во время Великой Отечественной войны тесно координировали свою деятельность со спецслужбами гитлеровской Германии и вели борьбу против Советского Союза. Для бандеровцев, попавших в тюрьмы, предлагается ввести 25% добавку к пенсии, для тех, кого отправили в ссылку, 12,5%.

Напомним, в 2015 году на Украине приняли закон, согласно которому официальный праздник 9 мая перенесли на 8 мая. В феврале текущего года внесены поправки в закон о ветеранах, исключающие термин «Великая Отечественная война». А в конце марта в Одессе внесли изменения в программу «Защита и забота», согласно которой 800 ветеранам Великой Отечественной войны в 2016 и 2017 году собирались выплатить по 1 тыс гривен (чуть более 2 тыс рублей): в текущем году денег не будет.

Между тем, власти Луганской и Донецкой народных республик объявили о «Программе воссоединения народа Донбасса», в рамках которой намерены оказывать помощь ветераны Великой Отечественной, живущим в городах Донбасса, контролируемых Киевом. К руководству ЛДНР с просьбой включить их в программу начали массово обращаться жители других регионов Украины: Винницкой, Запорожской областей.

«В ЛНР и ДНР решили помочь ветеранам Великой Отечественной. Это – сильный шаг. Надо посмотреть, как обойдется украинская власть с ветеранами на подконтрольной ей территории. О нынешнем отношении говорит, к примеру, то, что в Украине сейчас переименовывают улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной. Люди будут видеть, как обходятся с ветеранами там и здесь. Кроме того, люди на тех территориях, скорее всего, получат еще доказательство того, что им с этой (киевской) властью не по пути», – цитирует «ПолитНавигатор» экс-главу комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Георгия Крючкова.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 04.04.17

Украина вводит запрет на российские лекарства. / Прокуратура Крыма проверила Минздрав: несколько уголовных дел будут пересмотрены. / 11 крымских санаториев выставят на торги. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»