Внезапно: украинский суд официально признал существование ДНР (СКРИН)

Публикации за 05.04.17

Постмайданная украинская власть страдает шизофренией: на фоне громкой риторики о донецких «террористах и сепаратистах» суды признают существование независимых ДНР и ЛНР. Сегодня стало известно, что еще в июне прошлого года Октябрьский райсуд Полтавы обязал городской отдел регистрации актов гражданского состояния признать документ, выданный властями Донецкой народной республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сенсационном решении суда рассказал в своем фейсбуке известный украинский юрист Андрей Портнов. Он приводит и скриншот из Единого госреестра судебных решений Украины.

В документе ясно и недвусмысленно сказано: «Обязать Центральный отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния. Полтавы провести государственную регистрацию смерти ОСОБА_2 (ИНФОРМАЦИЯ_1 г.р.) ИНФОРМАЦИЯ_2 года в. Донецк (Донецкая Народная Республика)» (гугл-перевод на русский с украинского – прим. НД.).

Решение суда было вынесено 16 июня 2016 года. В суд обратилась жительница Полтавы с просьбой установить факт смерти ее брата в Донецке, чтобы она могла получить свидетельство о его смерти. В заявлении она объяснила, что получить свидетельство о смерти в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния невозможно, поскольку «факт смерти произошел на временно оккупированной территории Украины».

Суд установил, что брат заявительницы действительно погиб в Донецке в результате самоубийства. Также суд признал свидетельство о смерти, «выданное Кировским отделом записи актов гражданского состояния Донецка Государственной регистрационной палаты Министерства юстиции ДНР» и обязал полтавский отдел госрегистрации актов гражданского состояния провести государственную регистрацию смерти в ДНР.

Портнов так комментирует обнаруженное им решение суда: «Ну, разве это не прекрасно, что полностью отреформированный президентской администрацией и парламентской коалицией украинский суд признал в своём решении ДНР?». По его словам, «мораль» данной басни проста – на Украине сейчас «нет никакой люстрации, реформ или достоинства», есть только «легкомысленность, недальновидность, непрофессионализм и обычное лоховство» во всех сферах.

Ранее украинские эксперты уже неоднократно заявляли о «раздвоении сознания» властей: официально ДНР и ЛНР не признаны на Украине террористическими организациями, по этому поводу есть даже соответствующее решение суда. При этом Киев подал иск в Международный суд ООН, пытаясь доказать финансирование Россией якобы «террористических организаций» в Донбассе. Украинские политологи указали, что этим иском, не подкрепленным никакими официальными документами, Киев поставил судей в Гааге «в идиотское положение», сообщает «ПолитНавигатор».

Киев, Зоя Березина

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