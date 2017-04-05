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Крым

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Публикации за 05.04.17

Полиция в Ялте эвакуировала жильцов дома из-за угрозы взрыва

Полиция в Ялте эвакуировала жильцов дома из-за угрозы взрыва

Подозрительный предмет, обнаруженный вечером 4 апреля в одном из районов Ялты, вызвал настоящий переполох в городе.

Как передает корреспондент РИА , решив перестраховаться, ялтинцы сообщили о находке в полицию. На место срочно прибыли экстренные службы и саперы.

Предмет, который вызвал подозрения у жителей Ялты, обнаружили прикрепленным к забору одного из домов. По словам очевидцев, правоохранители подошли к ситуации максимально серьезно – даже эвакуировали жильцов. На оцепленном участке отключили подачу газа в близлежащих помещениях, после чего уже допустили сапера к объекту.

«Все закончилось! Уже все дома. Это была петарда в банке от пепси. Детские шалости. Но теперь будут искать, кто это сделал!», – рассказала в одной из социальный сетей жительница Ялты, опубликовав снимок с предметом, показавшимся подозрительным бдительным крымчанам.

Большинство пользователей осудили неизвестных «шутников»: «Решили подтрунить над терактом. Моральные уроды», – написала в комментариях к публикации одна из жительниц Ялты.

«Найти и наказать публично, отбить охоту шутить подобными вещами. Держитесь, ялтинцы, шутников-провокаторов у вас хватает», – выразила мнение другая крымчанка.

В то же время, в управлении МВД по Ялте произошедшее пока не комментируют. По словам представителя территориального управления, официальная информация о данном случае может появиться позже, и, скорее всего, будет озвучена крымским главком МВД.

Ялта, Леонид Маковецкий

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